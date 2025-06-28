Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 июня, 11:30

Общество

Волонтеры помогли подготовить образы выпускникам из социально незащищенных семей

Волонтеры помогли подготовить образы выпускникам из социально незащищенных семей

"Шоу Проверка": готовая окрошка

"Москва сегодня": зарплаты миллениалов и зумеров выросли быстрее средних по стране

Температура в столице достигнет 23 градусов 28 июня

Антициклон подарил москвичам теплую и ясную погоду 28 июня

Интерес к курсам выживания среди москвичей вырос втрое

Сотрудник Внуково стал звездой соцсетей после видео пассажирки

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем молодежи

В России начались клинические испытания вакцины от рака

Опрос показал, что половина родителей в Москве поддерживает запрет соцсетей для подростков

В Москве проходят выпускные балы, к которым школьники готовились заранее. Особое внимание в этом году уделили ребятам из социально незащищенных семей – команда волонтеров Московского нефтеперерабатывающего завода помогла им выбрать платья, костюмы и прически.

Акция проходит уже пятый год в рамках программы "Родные города" и дает возможность почувствовать себя на настоящем празднике. Торжественная церемония прощания со школой состоялась во Дворце культуры "Капотня", где выпускников встречали красная ковровая дорожка и профессиональная фотосессия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоИван Евдокимов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика