Волонтеры помогли подготовить образы выпускникам из социально незащищенных семей

В Москве проходят выпускные балы, к которым школьники готовились заранее. Особое внимание в этом году уделили ребятам из социально незащищенных семей – команда волонтеров Московского нефтеперерабатывающего завода помогла им выбрать платья, костюмы и прически.

Акция проходит уже пятый год в рамках программы "Родные города" и дает возможность почувствовать себя на настоящем празднике. Торжественная церемония прощания со школой состоялась во Дворце культуры "Капотня", где выпускников встречали красная ковровая дорожка и профессиональная фотосессия.

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