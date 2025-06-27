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27 июня, 17:15

Общество

В Москве ожидается прохладная и дождливая погода на следующей неделе

В Москве ожидается прохладная и дождливая погода на следующей неделе

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По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, 30 июня ночью температура в столице сохранится на уровне 11–13 градусов, однако днем станет прохладнее из-за плотных облаков и дождя, а ветер усилится до 15 метров в секунду.

Во вторник, 1 июля, осадки ослабеют, но температура днем поднимется лишь до 14–19 градусов. 2 июля станет немного теплее, а 3 и 4 июля ожидается комфортная температура – 22–24 градуса в столице и до 26 градусов – по области.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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