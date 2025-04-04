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04 апреля, 14:50

Общество

Дирижеры и стюарды становятся героями вирусных роликов

Дирижеры и стюарды становятся героями вирусных роликов

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Мемы и короткие видео стали для москвичей способом обрести популярность. Один удачный рилс – и уже миллионы просмотров, приглашения в рекламу и новая профессия. Героями роликов становятся дирижеры, стюарды и даже просто улыбающиеся прохожие.

А за ними – целая волна подражателей, пародий и челенджей. Эксперты объясняют популярность таких героев сочетанием искренности, яркого образа и желания людей получить эмоции. Но вместе с быстрым успехом приходит и быстрое выгорание.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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