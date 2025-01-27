Психолог Полина: нежелание идти на работу и тревога являются признаками выгорания

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Стабильное нежелание идти на работу, тревога и раздражительность являются симптомами эмоционального выгорания, заявила доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Анжелика Полина в беседе с "Газетой.ру".

Кроме того, отметила специалист, признаками можно считать подавленное настроение в течение долгого промежутка времени, проблемы с выражением эмоций, равнодушие к обязанностям на работе, ощущение собственной неэффективности в рабочем процессе, даже если успехи у сотрудника есть.

"Эмоциональное выгорание не проходит само по себе. Начните с анализа задач. Разгрузите дела на срочное – важное и несрочное – неважное. Все, что возможно, перенесите или вовсе откажитесь", – посоветовала Полина.

С ее слов, в моменты эмоционального выгорания сотруднику необходимо заняться тем, что важно в конкретный момент, а также определить установки, которые вредят психологическому состоянию, чтобы предотвратить синдром самозванца и перфекционизм.

"Научитесь себя хвалить. Вслух проговаривайте свои достижения, рассказывайте друзьям и партнеру, как много успели сделать. Делайте перерывы в течение рабочего дня. Можно внести отдых в список дел, чтобы не забывать перекусить или размяться", – рекомендовала эксперт.

Не менее важно отдыхать от работы в компании друзей или в одиночестве, обратила внимание Полина. Чтобы восстановиться после работы, она предложила найти источник пополнения ресурсов. Однако если самостоятельно человек не смог себе помочь, то ему следует обратиться к психологу или психотерапевту, подытожила эксперт.

Между тем психолог Вероника Кирсанова дала советы руководителям по общению с подчиненными. Она заявила, что руководителям не стоит кричать, повышать голос, чтобы привлечь внимание подчиненных, подчеркнуть срочность, важность, а также продемонстрировать свой авторитет.

Кроме того, по ее словам, подобный способ общения с подчиненными приведет только к разладу внутри коллектива, жалобам и уходу от ответственности.

