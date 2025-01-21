Психолог Кирсанова: руководителям не стоит повышать голос на подчиненных

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Руководителям не стоит кричать, повышать голос, чтобы привлечь внимание подчиненных, подчеркнуть срочность, важность, а также продемонстрировать свой авторитет, рассказала декан факультета психологии Государственного университета просвещения Вероника Кирсанова. Об этом сообщает News.ru.

"Такое поведение не способствует сплочению. Это вербальное насилие, снижающее вовлеченность сотрудников в общее дело, их лояльность по отношению к организации", – добавила специалист.

Кроме того, по ее словам, подобный способ общения с подчиненными приведет только к разладу внутри коллектива, жалобам и уходу от ответственности.

Со слов Кирсановой, если начальник стремится к эффективности в компании, ему следует найти конструктивный способ выразить свое недовольство, успокоиться и обдумать ситуацию, прежде чем общаться с сотрудниками.

Стоит сначала убедиться, что сотрудники правильно поняли задачу, уточнить у них понятность задания, его дедлайн и способы выполнения.

"Разбейте решение на этапы и контролируйте исполнение, чтобы вовремя вносить коррективы. Не реагируйте ситуативно, когда что-то пошло не так", – уточнила эксперт.

Руководителю следует обратить внимание на то, как можно поддержать своих сотрудников, которым не хватает знаний или которые испытывают эмоциональное истощение, отметила психолог.

Начальник должен быть на стороне коллектива и организации, защищать их интересы, создавать комфортные условия труда и организовывать работу, чтобы она была эффективной, подытожила Кирсанова.

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