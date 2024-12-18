Эксперт Шнейдерман: россияне могут просить о повышении зарплаты на 10%

Фото: 123RF/vladj55

Россияне могут просить о повышении зарплаты в среднем на 10% в текущих условиях, заявил в беседе с "Газетой.ру" руководитель департамента поддержки клиентов и продаж Александр Шнейдерман.

"С начала текущего года доллар подорожал к рублю на 12,36%. Следовательно, у работодателя в среднем можно просить повышения на 10% и чуть выше в нынешних макроэкономических условиях", – сказал Шнейдерман.

По словам эксперта, идеальным выглядит диапазон 10–15%. В отдельных случаях можно просить прибавки в зарплате от 10 до 20%.

Как отметил Шнейдерман, в России третий год подряд снижается безработица. Сегодня она находится на рекордно низком уровне – 2,3%. На высококонкурентном рынке свои условия все увереннее диктуют именно работники, подчеркнул он.

Эксперт рекомендовал просить о повышении зарплаты с умом. Так, в различных секторах экономики и на предприятиях у владельцев бизнеса есть разные возможности для повышения зарплат.

Как пояснил Шнейдерман, если в трудовом договоре прописан без конкретики пункт о возможном росте зарплаты, то сначала нужно оценить ситуацию.

Как сообщалось ранее, 35% от уволенных россиян решили сменить место работы из-за неготовности работодателя повышать зарплату. Еще 34% в качестве причины ухода назвали выгорание и стресс. Кроме того, 24% сказали об отсутствии карьерного роста.

Между тем зарплата пеших курьеров в Москве к Новому году может вырасти до 300 тысяч рублей, а доставщики с водительскими правами могут получить до 400 тысяч. В столице наблюдается серьезная нехватка кадров, сервисы доставки опубликовали 15 тысяч вакансий только на одной из платформ по поиску работы.