Специалист Санина: работодатели в России выплатят зарплаты не позднее 28 декабря

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Аванс и зарплата российского работника будут выплачены не позднее 28 декабря, рассказала RT директор по персоналу и организационному развитию сервиса по подбору персонала Юлия Санина.

"Если аванс или зарплата выпадают на выходной или праздничный день, тогда работодатель должен провести выплату в будний день перед обозначенной датой", – сказала она.

Так, первый нерабочий день декабря выпадает на 29 декабря, поэтому и аванс должен быть выплачен не позднее предыдущего числа, уверена специалист. Если выплаты за вторую половину декабря выпадают на 1–8 января 2025 года, то работодатель также должен выплатить всю сумму не позднее 28 декабря предыдущего года.

"Аванс россиянам придет в обычное время, а основная часть оклада – до начала зимних каникул. А следующая выплата поступит сотрудникам уже во второй половине января", – объяснила Санина.

Но если график выплат приходится на 9 января и последующие даты, то зарплату можно будет получить уже после новогодних праздников. Тем не менее законы не ограничивают работодателя, поэтому он может перечислить всю сумму заранее, если захочет. Так поступают многие компании, уверена эксперт.

Кроме того, согласно опросу сервиса для взаимодействия с внештатными работниками, на который ссылается "Газета.ру", часть россиян может остаться без новогодних премий.

Респонденты отметили, что премий лишатся ленивые и безответственные работники – так ответили 38 и 32% опрошенных соответственно. Без бонусов в честь праздников также окажутся те, кто не выполняет задачи начальника либо нарушает правила фирмы (25 и 24% соответственно).

При этом лишь 39% предпринимателей готовы выплатить новогодние премии, а половина из тех, кто не готов к этому, вообще ранее никак не премировала своих работников. Согласно исследованию, лишь 51% опрошенных в Москве будет выдавать бонусы в честь праздников.



55% респондентов выступили за справедливое распределение премий среди всех сотрудников, но 32% посчитали наоборот – таких подарков достойны лишь исключительные работники. Из тех, кто планирует премировать своих подчиненных, большинство выплатит свыше 20% от месячного заработка (36% опрошенных). Но 32% респондентов готовы отдать не больше 10% от зарплаты.



Наиболее достойными работниками названы специалисты по продажам, управленцы и лидеры подразделений, IT-специалисты, маркетологи, рекламщики и пиарщики. В это же время 15% предпринимателей отметили, что обязательно заплатят премию самим себе.

В это же время абсолютный рост зарплат россиян может достигнуть 15–20% в 2025 году, уверены специалисты. Однако в цифровой сфере зарплата не связана с инфляцией, поэтому роста здесь можно достичь лишь за счет уникальных навыков или компетенций.

Кроме того, особо высокие зарплаты будут обещать новым сотрудникам, чтобы справиться с дефицитом специалистов.

