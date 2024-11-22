Психолог МЧС России Шойгу рассказала, как помочь человеку пережить смерть близкого

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Существуют общие правила помощи человеку, который переживает смерть родственника или друга. Об этом "Газете.ру" рассказала кандидат психологических наук, заведующая кафедрой экстремальной психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу.

Так, помогать можно при условии, что вы сами находитесь в безопасности и только при твердом желании это делать. Психолог подчеркнула, что не стоит обманывать человека и давать ему ложных надежд. Тем более не нужно манипулировать этой ситуацией для получения собственной выгоды.

В остальном, как отметила Шойгу, нужно смотреть на реакцию человека. Если у него началась истерика, то не нужно пытаться его перекричать или убеждать в неправоте. Стоит сохранять спокойствие, постепенно снижая темп и громкость своей речи при разговоре.

Если у человека началась апатия, то нужно создать необходимые условия, чтобы он смог спокойно пережить ее. А вот при тревожности нужно наладить доверительный диалог.

Шойгу добавила, что важно не бросать человека одного со своим горем, а помочь ему пережить это непростое для него время.

Ранее сообщалось, что психиатры провели исследование роликов в тиктоке и выяснили, что девять из десяти видео о синдроме дефицита внимания (СДВГ) дают недостоверную информацию. При этом правдивые ролики не набирают большого количества просмотров.