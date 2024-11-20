Cell: стресс приводит к формированию неправильных расплывчатых воспоминаний

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Стресс негативно влияет на способность запоминать источник отрицательных эмоций, что приводит к формированию неправильных расплывчатых воспоминаний. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Cell.

Ученым удалось установить, что громкий звук, который является острым стрессом, помешал формированию у мышей конкретных воспоминаний. Так, у животных, испытавших стресс, формировались общие воспоминания относительно стрессовой ситуации.

По словам исследователей, эти воспоминания кодируются огромным числом нервных клеток мозга, в результате чего мыши начинали реагировать не только на тот звук, которым их пугали ученые, но и на все другие громкие звуки.

"Мы показали, что этим явлением можно управлять или блокировать его с помощью доступных лекарств", – отметили специалисты.

Так, ученые выяснили, что в создании обобщенных воспоминаний важную роль играет гормон кортикостерон: животным, которым вводили его до начала эксперимента, так и не удалось сформировать специфические воспоминания.

При этом, по словам специалистов, препарат метирапон, блокирующий выработку кортикостерона в надпочечниках, помогал восстановить способность мышей запоминать звуки. Отмечается, что данное открытие может лечь в основу терапии ПТСР и других психических расстройств.

Ранее клинический психолог Станислав Самбурский заявил, что человек может не помнить детство из-за пережитой травмы. Он подсознательно может вытеснять ее из памяти, чтобы защитить себя от боли и страданий.

Это называется психогенной амнезией, уточнил он и отметил, что это нарушение, при котором человек не может вспомнить конкретные периоды или события своей жизни, связанные с психологическим стрессом или травмой.

