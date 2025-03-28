В Госдуме предложили сделать проезд с животными из приютов бесплатным

Депутаты Госдумы предложили Минтрансу отменить плату за перевозку животных, взятых из приютов, на всех видах транспорта. По их мнению, это поможет снизить число бездомных животных, которых сейчас содержать негде. Однако пока неясно, как компенсировать перевозчикам возможные убытки.

Эксперты считают, что инициативу сложно реализовать: необходимо контролировать наличие документов на питомцев, а также учитывать бюджетные затраты. Сейчас перевозка животных стоит от 2 тысяч рублей на самолете и до 5 тысяч на поезде, но некоторые компании уже вводят льготные условия.

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