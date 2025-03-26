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26 марта, 17:29

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Bloomberg: европейские чиновники удивлены частыми визитами Сийярто в Москву

Европейские чиновники удивились частоте поездок главы МИД Венгрии в Россию – СМИ

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Европейские чиновники высказали удивление из-за частых визитов главы МИД Венгрии Петера Сийярто в Россию. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как сообщили журналисты, поездки Сийярто в Москву вызывают "подозрения" у европейских коллег. По подсчетам издания, министр приезжал в Россию 13 раз за более чем 3 года.

26 марта Сийярто встретился с первым зампредом российского кабмина Денисом Мантуровым и вице-премьером Александром Новаком. В рамках их переговоров они обсудили перспективы развития двусторонних отношений и энергетического сотрудничества.

Ранее Сийярто заявил, что Будапешт хочет развивать взаимодействие с Москвой в санкционно нейтральных сферах. Он также не исключил возможность рабочей поездки главы правительства Венгрии Виктора Орбана в Россию в этом году. По словам дипломата, Орбан и Владимир Путин встречаются, когда возникает такая необходимость.

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