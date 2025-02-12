Сийярто заявил о планах США пересмотреть враждебные решения по Венгрии

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США заверили Венгрию, что очень скоро пересмотрят враждебные решения предыдущей администрации. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Как напомнил министр, предыдущая администрация США расторгла соглашение об избежании двойного налогообложения, ввела для граждан Венгрии ограничения на въезд, а также обложила санкциями главу кабинета премьер-министра Антала Рогана.

"Мы уже обсуждали с новым руководством США, что мы восстанавливаем эти отношения, и новый госсекретарь (Марко Рубио. – Прим. ред.) заверил меня, что решения прежней администрации, которые были основаны на мести, будут очень скоро пересмотрены в рамках восстановления наших двусторонних отношений", – сказал Сийярто.

Между тем Венгрия планирует заключить с США сделку для сохранения экономических отношений между странами. Об этом ранее заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. По его словам, Будапешт готовился к возвращению американского президента Дональда Трампа.

Кроме того, отметил Орбан, Агентство США по международному развитию (USAID) финансировало свержение власти в различных странах под видом помощи. На средства USAID готовилось и свержение правительства Венгрии.