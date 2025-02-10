Орбан обвинил USAID в подготовке свержения власти

Фото: ТАСС/ЕРА/ZOLTAN MATHE

Агентство США по международному развитию (USAID) финансировало свержение власти в различных странах под видом помощи. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Они специально поддерживали только те темы, которые были связаны с левыми партиями, то есть СМИ, медиаплатформы, онлайн-коммуникации, гражданские организации. Это все увеличивало власть левых, и они получили эти деньги с целью свержения правительства", – написал он в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам Орбана, на средства USAID готовилось и свержение правительства Венгрии. Мировая либеральная элита использовала бюджет и правительство США для продвижения своих финансовых и идеологических целей по всему миру, отметил политик.

Как заявил глава правительства Венгрии, на деньги американского бюджета и фондов миллиардера Джорджа Сороса осуществлялась деятельность "по разрушению общин, поддержке миграции, против семей и по финансированию гендерного безумия". После обнародования информации о действиях USAID в США разгорелся "огромный скандал", добавил он.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил о начале ликвидации USAID. Миллиардер назвал организацию "змеиным гнездом леворадикальных марксистов, которые ненавидят Америку".

Агентство оказалось под пристальным вниманием после того, как президент США Дональд Трамп приостановил некоторые программы и раскрыл данные о расходах организации. Позже Белый дом опубликовал список трат USAID, среди которых финансирование сирийских боевиков и создание условий для наркотрафика из Афганистана.