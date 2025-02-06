Актер Стиллер назвал ложью сообщения о миллионных выплатах USAID за визит в Киев

Фото: AP/Invision/Jordan Strauss

Актер Бен Стиллер опроверг сообщения о своей поездке в Киев в июне 2022 года на деньги Агентства США по международному развитию (USAID). По словам артиста, он сам оплатил визит в столицу Украины.

"Полная ложь", – написал Стиллер в социальной сети X, комментируя видео, в котором сообщается, что он получил за поездку в Киев во время СВО 4 миллиона долларов.

Ранее USAID оказалось под пристальным вниманием после того, как президент США Дональд Трамп приостановил ряд программ и раскрыл данные о расходах организации. У многих они вызвали вопросы.

Недавно Белый дом опубликовал список самых нелепых трат Агентства США по международному развитию. Там отмечается, что USAID спонсировало террористов, кормило сирийских боевиков и поддерживало условия для наркотрафика из Афганистана.