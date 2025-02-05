Володин заявил, что USAID превратилось в криминальную сеть

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Агентство США по международному развитию (USAID) превратилось в криминальную сеть, представленную более чем в 100 странах и имеющую годовой бюджет в размере 50–60 миллиардов долларов. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем телеграм-канале.

Политик напомнил, что, согласно уставу, USAID должно поддерживать экономику, здравоохранение и образование, а также оказывать экстренную гуманитарную помощь.

Ранее американский предприниматель Илон Маск назвал USAID преступной организацией, которой "нужно умереть". По его словам, агентство, используя налоги американцев, финансировало исследования биооружия, в том числе COVID-19, а также платило местным СМИ за распространение своей пропаганды.

Позже Маск сообщил о начале процесса ликвидации USAID. По словам бизнесмена, агентство не подлежит восстановлению.