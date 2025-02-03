Трамп назвал руководство USAID "кучкой радикальных безумцев"

Президент США Дональд Трамп публично назвал руководство Агентства США по международному развитию (USAID) "кучкой радикальных безумцев", которых пообещал "выгнать". По данным канала Fox News, со штаб-квартиры ведомства уже сняли вывески.

Главной причиной противостояния нового главы государства и Агентства является бюджет ведомства. Он составляет около 50 миллиардов долларов в год.

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