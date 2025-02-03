03 февраля, 16:30Политика
Трамп назвал руководство USAID "кучкой радикальных безумцев"
Президент США Дональд Трамп публично назвал руководство Агентства США по международному развитию (USAID) "кучкой радикальных безумцев", которых пообещал "выгнать". По данным канала Fox News, со штаб-квартиры ведомства уже сняли вывески.
Главной причиной противостояния нового главы государства и Агентства является бюджет ведомства. Он составляет около 50 миллиардов долларов в год.
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