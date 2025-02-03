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03 февраля, 16:30

Политика

Трамп назвал руководство USAID "кучкой радикальных безумцев"

Трамп назвал руководство USAID "кучкой радикальных безумцев"

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Президент США Дональд Трамп публично назвал руководство Агентства США по международному развитию (USAID) "кучкой радикальных безумцев", которых пообещал "выгнать". По данным канала Fox News, со штаб-квартиры ведомства уже сняли вывески.

Главной причиной противостояния нового главы государства и Агентства является бюджет ведомства. Он составляет около 50 миллиардов долларов в год.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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