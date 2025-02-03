Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 февраля, 07:45

Политика

Российские военные нанесли удары по позициям ВСУ на южнодонецком и луганском направлениях

Российские военные нанесли удары по позициям ВСУ на южнодонецком и луганском направлениях

В Госдуме предложили вернуть дискотеки в школы

ВС РФ нанесли удар по военным аэродромам и топливным складам ВСУ

Российские войска продолжают наступление на красноармейском направлении

Российские военные доставили гуманитарную помощь в Курскую область

ВС РФ уничтожили бронированную машину ВСУ с помощью FPV-дронов

Новости мира: в Филадельфии частный самолет упал на жилые дома

Военнослужащие группировки "Север" с помощью дронов-камикадзе уничтожили БМП и пикап ВСУ

Дональд Трамп ввел новые правила для ВВС США

В армии США ужесточили правила внешнего вида

На южнодонецком направлении российский расчет крупнокалиберного миномета "Тюльпан" уничтожил опорный пункт ВСУ. А на Луганском фронте реактивные системы "Град" группировки войск "Запад" нанесли удар по укрепленным позициям противника, уничтожив минометные точки и пункты управления беспилотниками.

В Курской области российские бойцы ликвидировали систему связи ВСУ с помощью FPV-дрона. Также с этого направления привезли трофейный бронетранспортер М113 американского производства. Машину удалось восстановить, хотя работа оказалась сложной – у БТР была повреждена ходовая часть и отсутствовали гусеницы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоНика КараваеваМаксим ШаманинЯрослава Коценко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика