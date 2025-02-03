На южнодонецком направлении российский расчет крупнокалиберного миномета "Тюльпан" уничтожил опорный пункт ВСУ. А на Луганском фронте реактивные системы "Град" группировки войск "Запад" нанесли удар по укрепленным позициям противника, уничтожив минометные точки и пункты управления беспилотниками.

В Курской области российские бойцы ликвидировали систему связи ВСУ с помощью FPV-дрона. Также с этого направления привезли трофейный бронетранспортер М113 американского производства. Машину удалось восстановить, хотя работа оказалась сложной – у БТР была повреждена ходовая часть и отсутствовали гусеницы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.