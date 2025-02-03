Фото: ТАСС/Ирина Яковлева

На Украине происходит катастрофа, сопоставимая с событиями Руины конца XVII века, пишет RT со ссылкой на председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука.

Политик сравнил текущую ситуацию в стране с событиями, когда страна распалась на два государства, а жителей порабощали турки и поляки. Смертность на Украине в 2024 году превысила рождаемость в 2,8 раза, из страны за это же время выехало полмиллиона человек, сообщил он.

"Но власть (президента Украины Владимира. – Прим. ред.) Зеленского делает вид, что ничего не случилось, а если есть какие-то "отдельные недостатки", то о них говорить не стоит, все как-то само собой образуется", – сказал политик.

Ранее Зеленский признал, что Украина понесла огромные потери в ходе конфликта. Кроме того, бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) призвал украинцев признать поражение и принять полную персональную и коллективную ответственность.

