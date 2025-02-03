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03 февраля, 22:15

Политика

Госсекретарь США Рубио стал новым исполняющим обязанности директора USAID

Госсекретарь США Рубио стал новым исполняющим обязанности директора USAID

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Госсекретарь США Марко Рубио стал новым исполняющим обязанности директора американского Агентства по международному развитию (USAID). Известно, что одним из основных направлений работы агентства были антироссийские проекты.

Ранее миллиардер Илон Маск назвал Агентство "преступной организацией, которая должна умереть". Оценку деятельности этой структуры дали и в российском МИД.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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