Госсекретарь США Рубио стал новым исполняющим обязанности директора USAID

Госсекретарь США Марко Рубио стал новым исполняющим обязанности директора американского Агентства по международному развитию (USAID). Известно, что одним из основных направлений работы агентства были антироссийские проекты.

Ранее миллиардер Илон Маск назвал Агентство "преступной организацией, которая должна умереть". Оценку деятельности этой структуры дали и в российском МИД.

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