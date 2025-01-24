Илон Маск возмутился алгоритмом рекомендаций в соцсети Х

Фото: 123RF/buzzfuss

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск возмутился алгоритмом рекомендаций в собственной соцсети Х. Об этом он написал в своем аккаунте на данной платформе.

Согласно тексту публикации, Макс остался недоволен количеством упоминаний в его ленте спорного жеста, который он использовал на инаугурации президента США Дональда Трампа.

"Если я увижу еще одно чертово нацистское приветствие в своей ленте, я сойду с ума <...> Алгоритм рекомендаций на этой платформе просто отстой! Я хочу поговорить с менеджером прямо сейчас!" – заявил предприниматель.

В ходе выступления на президентском параде Маск прижал руку к груди, а потом выбросил ее вверх. Американские пользователи сравнили это с нацистским приветствием. Однако некоторые предположили, что так бизнесмен показал "римский салют" или "салют Беллами" – ритуал произнесения клятвы верности флагу США.

Позже Маск обвинил демократов в грязных приемах после общественной реакции на его жест.