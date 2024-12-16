16 декабря, 15:38Технологии
Маск заявил о планах компании Х запустить электронную почту
Фото: depositphotos/ChinaImages
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что принадлежащая ему компания Х планирует запустить сервис электронной почты.
Таким образом предприниматель прокомментировал пост одного из пользователей соцсети, в котором выражалась надежда на то, что у Х появится собственная электронная почта.
Ранее Маск заявил об успешном тестировании системы стриминга игр в Х. По его словам, доступ получат обладатели платной подписки, а трансляции будут вестись прямо на их страницах в микроблоге.
Также Маск сообщал, что первый беспилотный полет космического корабля Starship на Марс планируется через два года, а пилотируемый – через четыре года. По его словам, частота полетов после этого начнет расти в геометрической прогрессии.