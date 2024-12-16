Маск заявил о планах компании Х запустить электронную почту

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Американский миллиардер Илон Маск заявил, что принадлежащая ему компания Х планирует запустить сервис электронной почты.

Таким образом предприниматель прокомментировал пост одного из пользователей соцсети, в котором выражалась надежда на то, что у Х появится собственная электронная почта.

Ранее Маск заявил об успешном тестировании системы стриминга игр в Х. По его словам, доступ получат обладатели платной подписки, а трансляции будут вестись прямо на их страницах в микроблоге.

Также Маск сообщал, что первый беспилотный полет космического корабля Starship на Марс планируется через два года, а пилотируемый – через четыре года. По его словам, частота полетов после этого начнет расти в геометрической прогрессии.

