Соцсеть X намерена привлечь к рекламе малый и средний бизнес

Социальная сеть X (ранее Twitter), владельцем которой является предприниматель Илон Маск, намерена привлечь малый и средний бизнес для увеличения доходов от рекламы. Об этом сообщила газета Financial Times.

В своем новом заявлении руководители соцсети сообщили, что малый и средний бизнес являются важным двигателем, который долгое время оставался недооцененным.

Газета отмечает, что такое изменение стратегии связано с отказом крупных компаний размещать свою рекламу в социальной сети из-за высказываний ее владельца Илона Маска, в которых усмотрели антисемитизм.

16 ноября газета The Washington Post сообщила, что американский технологический гигант IBM приостановил размещение своей рекламы в соцсети из-за противоречивых постов Маска. За IBM последовали Walt Disney и Apple. По информации газеты The New York Times, к 24 ноября 100 брендов прекратили размещать рекламу в X. Среди них технологические компании, сети быстрого питания и политические кампании.

За этим Илон Маск пригрозил "термоядерным" иском компаниям, выступившим против соцсети X.