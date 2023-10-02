Илон Маск заявил об успешном тестировании системы стриминга игр в соцсети Х

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Американский предприниматель Илон Маск заявил об успешном тестировании системы стриминга игр в принадлежащей ему сосцети Х. Об этом он написал в своем аккаунте.

"Прошлой ночью проверили работу системы стриминга игр в Х. Она работает!" – подчеркнул бизнесмен.

Он рассказал, что проведет в соцсети ночную трансляцию, на которой будет сам играть в компьютер. Доступ к стримингу получат обладатели платной подписки Х, а трансляции будут вестись прямо на их страницах в микроблоге.

Ранее официальный аккаунт компании Twitter в одноименной социальной сети переименовали в Х. Сейчас аватар аккаунта представляет собой белую букву Х на черном фоне, ранее там было изображение голубой птицы. Владелец соцсети Илон Маск также опубликовал на своей странице фотографию штаб-квартиры Twitter с проекцией нового логотипа.

Пользователи Twitter смогут публиковать длинные статьи и даже книги на платформе. Один из пользователей социальной сети заметил, что функция Notes ("Заметки") была переименована в Articles ("Статьи"). Маск уточнил, что данная функция позволит публиковать большие, мультимедийные тексты.

Илон Маск заявил, что нанял нового гендиректора Twitter