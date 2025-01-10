Fortune: Илон Маск начнет брать 800 рублей за регистрацию в соцсети X

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Социальная сеть X, которая принадлежит американскому бизнесмену Илону Маску, может сделать регистрацию новых пользователей платной, сообщает Fortune со ссылкой на источники, близкие к компании.

При этом на данный момент регистрация в X остается бесплатной. Однако, как выяснили журналисты, это может измениться уже в ближайшие месяцы. Так, социальная сеть начнет взимать 8 долларов, то есть приблизительно 818 рублей, с каждого пользователя за создание нового аккаунта. Предполагается, что нововведение начнет действовать во всем мире в феврале 2025 года.

При этом тот пользователь, который не станет оплачивать регистрацию, будет лишен возможности писать посты или комментировать чужие публикации. Таким образом, платформа будет предоставлена ему только в режиме чтения.

По данным СМИ, в качестве бонуса за платную регистрацию пользователям будут оформлять месячную подписку X Premium. Отдельно приобрести ее можно как раз за 8 долларов. Ее преимущества заключаются в отключении рекламы, расширении возможности встроенной нейросети Grok и добавлении галочки проверенной личности к аккаунту.

Предполагается, что причиной такого решения X стала борьба с фейковыми аккаунтами и ботами. Нововведение реализуется в тестовом режиме с 2023 года на территории Новой Зеландии и Филиппинах. Там пользователи обязаны платить по 1 доллару в год начиная с момента регистрации. В противном случае они смогут пользоваться соцсетью только в режиме чтения.

Издание также утверждает, что Маск собирается скрыть дату и время публикации постов, которые пользователи видят в своей ленте. Предприниматель считает, что это поможет улучшить и очистить интерфейс соцсети.

При этом представители X на данный момент не комментировали планы по введению платных регистраций и скрытию времени постов.

Ранее Маск заявил, что компания Х планирует запустить сервис электронной почты. Таким образом предприниматель прокомментировал пост одного из пользователей соцсети, в котором выражалась надежда на то, что у платформы появится собственное электронное пространство для обмена письмами.

