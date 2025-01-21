Илон Маск прокомментировал свой жест, похожий на нацистское приветствие

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Миллиардер Илон Маск в соцсети X обвинил демократов в грязных приемах после общественной реакции на его жест, похожий на нацистское приветствие.

"Честно говоря, им нужны более эффективные грязные приемы. Нападки в духе "вы все Гитлеры" так надоели", – заявил он.

Он также прикрепил к комментарию свой старый пост с мнением, что демократы начнут кампанию против него за то, что он перешел в лагерь республиканцев.

Во время выступления на президентском параде нового президента США Дональда Трампа Маск прижал руку к груди, а затем выбросил ее вверх. Американские пользователи соцсетей увидели в данном жесте бизнесмена схожесть с нацистским приветствием. Однако нашлись и люди, которые посчитали, что таким образом Маск продемонстрировал "римский салют" либо "салют Беллами" – ритуал произнесения клятвы верности флагу США.

Инаугурация Трампа состоялась 20 января. В первый день своего президентства он подписал несколько десятков документов.