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Евросоюз вынуждает говорить о России как об агрессоре. Об этом в беседе с Neue Zürcher Zeitung заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Так политик ответил на комментарий журналиста о том, что "Россия – агрессор".

"Это официальная позиция ЕС, я веду себя там лояльно", – отметил Орбан, добавив, что оценку следует оставить историкам.

По его словам, решение Евросоюза обязывает говорить о "российской агрессии".

Ранее Орбан призвал ЕС не заблуждаться в том, что Запад якобы сможет победить Россию на поле боя. Он обвинил другие страны Евросоюза в том, что они не хотят мира, в отличие от Будапешта.

По словам политика, Венгрия "подняла флаг мира" и оказала давление на европейских лидеров для возобновления дипломатии и общения. Он считает, что следует держать открытыми дипломатические каналы для переговоров.