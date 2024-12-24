Венгрия заявила о готовности расширять сотрудничество с РФ в санкционно нейтральных сферах

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Будапешт настроен развивать взаимодействие с Москвой в санкционно нейтральных сферах, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Мы находимся в постоянном контакте с россиянами, с российским правительством, потому что у нас есть четкая стратегия и позиция. Мы никогда этого не скрывали и всегда говорили открыто: в тех сферах, которые не затрагиваются санкциями, мы абсолютно заинтересованы в расширении сотрудничества", – передает РИА Новости его слова.

Дипломат также не исключил возможность рабочей поездки главы правительства Венгрии Виктора Орбана в Россию в следующем году. По словам Сийярто, Орбан и Владимир Путин встречаются, когда возникает такая необходимость. Прямой диалог нужен для поддержания надежды на мир, ее потерять никто не хочет, резюмировал министр.

Ранее Орбан высказал в телефонном разговоре с Путиным предложение о прекращении огня на Украине на Рождество. Он также выступал за масштабный обмен военнопленными между Москвой и Киевом.

Однако Украина отвергла эту идею, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также указал на готовность российской стороны возобновить переговоры, но на базе стамбульских договоренностей.

