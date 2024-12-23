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Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что разговоры о мире в европейских странах сравнимы с "вызовом дьявола". Таким образом политик прокомментировал в интервью телеканалу М1 нежелание стран Европы начать переговоры по Украине.

Однако в данный момент ситуация изменилась, считает Орбан. Он связывает это с возвращением к власти в США республиканца Дональда Трампа, инаугурация которого состоится 20 января.

"20 января начнется новый мир, инаугурация Трампа – еще один шаг к прекращению конфликта, но это не конец", – подчеркнул премьер.

Комментируя собственную инициативу о рождественском перемирии между Россией и Украиной, Орбан назвал ее реалистичной, однако власти Киева пока отказываются от нее.

В этом же интервью Орбан заявлял, что Европа проиграла украинский конфликт, несмотря на то, что сейчас это пытаются отрицать с помощью различных коммуникационных трюков, например, говоря о том, что нельзя точно знать, что такое победа.

Премьер Венгрии также напомнил, что в апреле 2022 года Москве и Киеву удалось достигнуть предварительного соглашения, однако оно было сорвано из-за вмешательства Запада.

Мирное урегулирование конфликта является самым страшным сценарием для украинского президента Владимира Зеленского, считает постпред России при ООН Василий Небензя. Он объяснил, что в таком случае Зеленскому придется идти на выборы и лишаться власти из-за низкой поддержки среди населения.