Путин заявил, что РФ должна была сориентироваться и начать СВО раньше

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Россия должна была раньше сориентироваться и понять, что оппоненты не намерены исполнять минские соглашения, заявил Владимир Путин, говоря о начале специальной военной операции в 2022 году. Глава государства высказался об этом в рамках интервью журналисту Павлу Зарубину.

Позднее западные лидеры и сами публично признались в том, что они не планировали следовать минским соглашениям. Вместо этого они стремились дать Вооруженным силам Украины (ВСУ) время на перевооружение и подготовить их к дальнейшим боевым действиям, подчеркнул российский лидер.

Однако, говоря о том, что СВО нужно было начать раньше, Путин отметил, что ему тяжело назвать конкретную дату и срок. По его мнению, сделать это в принципе невозможно.

При этом, если бы Россия продолжила оставаться безучастной по отношению к происходящему вокруг Украины в 2022 году, это стало бы преступлением по отношению к интересам государства и его народа, подчеркнул президент.

Впервые о том, что решение о начале СВО нужно было принимать раньше 2022 года, Путин высказался во время "Итогов года". По его словам, Россия начала СВО без особой подготовки, поскольку больше было невозможно терпеть и ждать ухудшения ситуации.