Путин предупредил, что РФ всегда будет отвечать на любой вызов Запада

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Запад эскалирует ситуацию, но Россия всегда будет отвечать на любой вызов, заявил Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видеозапись беседы с российским лидером он опубликовал в своем телеграм-канале.

Глава государства отметил, что противники российской стороны осознают необходимость поиска компромисса, когда поймут, что страна готова отреагировать на все их вызовы. При этом Россия готова к этому процессу, однако Москва не будет двигаться к соглашениям в ущерб собственным интересам, подчеркнул президент.

"Мы, если будем строить отношения с кем-то, то мы будем строить только на основе интересов российского государства", – заявил Путин.

Российский лидер также поделился мнением, в соответствии с которым в новейшей истории Россия прошла период, когда прежнее поколение политиков было готово пойти на разрушение собственной страны, надеясь примкнуть к так называемому цивилизованному миру.

Ранее президент вызвал Запад на дуэль, предложив перехватить ракеты средней дальности "Орешник" в Киеве. Так он ответил зарубежным экспертам, которые сомневаются в этом оружии.

Позже Путин добавил, что Россия готова к этому "хоть сегодня". При этом местом для технологической дуэли не обязательно должна становиться столица Украины, добавил президент.

