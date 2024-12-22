Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 декабря, 10:31

Политика

Путин предупредил, что РФ всегда будет отвечать на любой вызов Запада

Фото: kremlin.ru

Запад эскалирует ситуацию, но Россия всегда будет отвечать на любой вызов, заявил Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видеозапись беседы с российским лидером он опубликовал в своем телеграм-канале.

Глава государства отметил, что противники российской стороны осознают необходимость поиска компромисса, когда поймут, что страна готова отреагировать на все их вызовы. При этом Россия готова к этому процессу, однако Москва не будет двигаться к соглашениям в ущерб собственным интересам, подчеркнул президент.

"Мы, если будем строить отношения с кем-то, то мы будем строить только на основе интересов российского государства", – заявил Путин.

Российский лидер также поделился мнением, в соответствии с которым в новейшей истории Россия прошла период, когда прежнее поколение политиков было готово пойти на разрушение собственной страны, надеясь примкнуть к так называемому цивилизованному миру.

Ранее президент вызвал Запад на дуэль, предложив перехватить ракеты средней дальности "Орешник" в Киеве. Так он ответил зарубежным экспертам, которые сомневаются в этом оружии.

Позже Путин добавил, что Россия готова к этому "хоть сегодня". При этом местом для технологической дуэли не обязательно должна становиться столица Украины, добавил президент.

Читайте также


властьполитика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика