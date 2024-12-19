Путин заявил, что дуэль с использованием "Орешника" можно провести "хоть сейчас"

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Россия готова к дуэли с использованием ракеты средней дальности "Орешник" "хоть сегодня", заявил Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

"Мы готовы прямо сейчас", – сказал он.

Подобную технологическую дуэль можно провести и в другом месте, не обязательно в Киеве, подчеркнул Путин.

Ранее президент вызвал Запад на дуэль, предложив перехватить "Орешник" в Киеве. Так он ответил зарубежным экспертам, которые сомневаются в ракете.

Украинский лидер Владимир Зеленский после этого оскорбил российское руководство, использовав слово "отморозки". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на это заметил, что украинский президент в последнее время не может сдерживаться, потому что, вероятно, сказывается эмоциональная перегрузка.

