19 декабря, 19:26Политика
Путин заявил, что дуэль с использованием "Орешника" можно провести "хоть сейчас"
Фото: ТАСС/POOL/Кристина Кормилицына
Россия готова к дуэли с использованием ракеты средней дальности "Орешник" "хоть сегодня", заявил Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
"Мы готовы прямо сейчас", – сказал он.
Подобную технологическую дуэль можно провести и в другом месте, не обязательно в Киеве, подчеркнул Путин.
Ранее президент вызвал Запад на дуэль, предложив перехватить "Орешник" в Киеве. Так он ответил зарубежным экспертам, которые сомневаются в ракете.
Украинский лидер Владимир Зеленский после этого оскорбил российское руководство, использовав слово "отморозки". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на это заметил, что украинский президент в последнее время не может сдерживаться, потому что, вероятно, сказывается эмоциональная перегрузка.
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