Российские силы продолжают успешное наступление в зоне СВО, нанося удары по позициям ВСУ. Артиллеристы, используя гаубицу Д-30, вывели из строя огневые средства противника на границе с Курской областью, обеспечив безопасность для дальнейшего продвижения российских штурмовиков. В результате операции российские войска взяли под контроль укрепления ВСУ.

Также в Запорожской области бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили укрепленный блиндаж ВСУ с помощью точечных ударов с дронов. Этот удар привел к ликвидации личного состава противника, после чего на точку вошла российская пехота, обеспечив продвижение войск на этом участке фронта.

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