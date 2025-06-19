Эксперт Халилов: новичкам лучше начинать с дневных сплавов

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Новичкам не нужно сразу планировать длинные сплавы. Можно начать с дневного, а потом идти на двухдневный с ночевкой, заявил News.ru эксперт по выживанию в экстремальных условиях, спасатель МЧС Эдуард Халилов.

"Идти на сплав нужно с опытными водными туристами. Если новичок соберется с такими же новичками, они могут попасть в неприятную ситуацию на ровном месте", – пояснил собеседник издания.

По словам Халилова, следует подготовить снаряжение и экипировку. Для лагеря понадобятся палатка, коврик, спальный мешок, посуда, теплая одежда, налобный фонарик, запасные батарейки и заряженный пауэрбанк. Кроме того, на телефоне должна быть офлайн-карта той местности, где планируется сплав.

Помимо этого, понадобится лагерное оборудование: топоры, вилы, тенты и веревки. Все вещи на сплаве должны находиться в гермомешках, чтобы они не намокли, сказал эксперт.

"Обязательно с собой нужно иметь аптечку. И там должны быть не только перевязочные материалы, но и <...> разные таблетки: обезболивающие, жаропонижающие, обязательно антигистаминные", – добавил Халилов.

Спасатель также рекомендовал рассказать родным и близким подробности предстоящего сплава. При невыходе на связь именно родственники должны первыми "бить в колокола", уточнил он и подчеркнул, что по возможности маршрут следует регистрировать в МЧС.

Для комфорта в походе туристы также могут взять с собой бафф – трубовидный шарф, который носят как шапку или бандану от солнца, натягивают на лицо для защиты от ветра и пыли, отмечают специалисты.

Также в путешествии будут полезными полотенце из микрофибры, которое лучше впитывает влагу и быстрее сохнет, и спасательное одеяло, сохраняющее тепло в холод и защищающее от перегрева в жару.