Водители не пострадали при массовом ДТП у Белорусского вокзала

В центре Москвы на 1-й Тверской-Ямской улице произошла массовая авария. Около Белорусского вокзала столкнулись сразу четыре автомобиля. После удара машины разбросало по соседним полосам, на дороге остались осколки. По предварительной информации, ни один из водителей не пострадал.

В частности, у Toyota Camry деформированы оба передних колеса, а также передняя и задняя части кузова; у Geely повреждено переднее колесо и бампер; Ford остался с незначительными вмятинами и царапинами. Наиболее серьезные повреждения получила BMW – у нее полностью деформирована передняя часть и имеются вмятины на боку.

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