Автомобиль вылетел на тротуар в проезде Дежнева

В проезде Дежнева автомобиль вылетел на тротуар после того, как водитель не справился с управлением при повороте. Машину занесло, и после столкновения с автобусом она оказалась на пешеходной зоне.

По предварительной информации, никто из пешеходов не пострадал. Водитель получил травму лица, ему оказывают медицинскую помощь. На месте работают оперативные службы, движение в районе происшествия затруднено.

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