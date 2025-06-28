Четверо россиян погибли в ДТП под Минском

Фото: телеграм-канал "МВД Беларуси"

Четверо россиян, включая двух детей, погибли в результате ДТП под Минском, передает информационное агентство "Минская правда".

Авария произошла около 05:20 по местному времени (совпадает с московским временем. – Прим. ред.) на трассе М2, соединяющей Минск и Национальный аэропорт, вблизи деревни Слободщина. Там 25-летний водитель Mercedes в состоянии алкогольного опьянения столкнулся с автомобилем Skoda, двигавшимся в том же направлении.

Среди погибших оказались пассажиры последнего авто – две девочки 7 и 13 лет, их мать в возрасте 43 лет и бабушка – 75 лет. В свою очередь, водитель Mercedes находится в больнице.

В УГАИ УВД Миноблисполкома добавили, что результаты освидетельствования водителя Mercedes показали 1,67 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. Также взята кровь на анализ.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, уточнили в пресс-службе СК Белоруссии. Сейчас правоохранители занимаются выяснением всех обстоятельств.

Ранее в Томской области водитель "Газели" сбил четырехлетнего мальчика на глазах отца ребенка, который ждал его на другой стороне дороги. Пострадавшего доставили в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой. Выяснилось, что у водителя нет водительских прав.