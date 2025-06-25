Молодые люди на электросамокатах попали в ДТП во дворе в Раменском

В Раменском произошла авария с участием электросамокатов – молодые люди на большой скорости врезались в автомобиль в дворовом проезде. В результате столкновения пострадали как минимум два человека. По правилам, самокатчики обязаны были спешиться на этом участке.

В центре Москвы задержали 24-летнего дебошира, который напал на бригаду скорой помощи. Мужчина разбил бутылку об автомобиль медиков и несколько раз ударил водителя. В салоне при этом находился пациент, которого везли в больницу. Злоумышленник, который ранее был судим, попытался объяснить свои действия полиции тем, что был пьян.

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