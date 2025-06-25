Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 июня, 11:15

Происшествия

Молодые люди на электросамокатах попали в ДТП во дворе в Раменском

Молодые люди на электросамокатах попали в ДТП во дворе в Раменском

Директора парка "Тайган" доставили в Симферополь санитарной авиацией

Лесные пожары приблизились к новому поселку в Забайкалье

Новости мира: разрушительные наводнения накрыли юго-запад Китая

На юго-востоке Москвы при пожаре в жилом доме погиб человек

Мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство двухлетнего ребенка в Шереметьево

Напавшему на ребенка в Шереметьево мужчине предъявлено обвинение

"Московский патруль": напавшему на ребенка в Шереметьево грозит до 15 лет заключения

"Московский патруль": мошенники-стоматологи задержаны в нескольких регионах России

В Зеленограде задержали двух грабителей шашлыка

В Раменском произошла авария с участием электросамокатов – молодые люди на большой скорости врезались в автомобиль в дворовом проезде. В результате столкновения пострадали как минимум два человека. По правилам, самокатчики обязаны были спешиться на этом участке.

В центре Москвы задержали 24-летнего дебошира, который напал на бригаду скорой помощи. Мужчина разбил бутылку об автомобиль медиков и несколько раз ударил водителя. В салоне при этом находился пациент, которого везли в больницу. Злоумышленник, который ранее был судим, попытался объяснить свои действия полиции тем, что был пьян.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПгородвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика