Мужчина напал на полицейского после задержания в Москве

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В Москве мужчина напал на сотрудника полиции после задержания, сообщает пресс-служба Следственного комитета по столице в телеграм-канале.

Отмечается, что инцидент произошел в отделе полиции, расположенном на юго-западе столицы. Задержанный отказался выполнять требования сотрудников полиции и применил насилие в отношении одного из них.

Возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". С мужчиной проведены следственные действия, в ходе допроса он признал вину в полном объеме.

В настоящий момент ведется следствие, заключили в СК.

Ранее американец Джозеф Татер устроил дебош при заселении в столичную гостиницу и напал на одного из полицейских. В ходе следственных мероприятий у дебошира выявили психическое расстройство и отправили его на принудительное лечение. Позднее стало известно, что американец выписался из психбольницы.