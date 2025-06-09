Двое экс-полицейских предстанут перед судом за легализацию почти 2,5 тыс мигрантов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве двое экс-полицейских вместе с соучастниками предстанут перед судом за незаконную легализацию почти 2,5 тысячи мигрантов, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Столичные следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного против бывшего начальника МО МВД России "Коммунарский" столицы, бывшего инспектора ОВМ того же отдела и нескольких других фигурантов. Им предъявлено обвинение по статьям "Дача взятки", "Получение взятки", "Злоупотребление должностными полномочиями" "Организация незаконной миграции".

По версии СК, в период с февраля по июль 2022 года обвиняемые организовали на территории РФ незаконное пребывание иностранных граждан и лиц без гражданства. Таким образом, 2 425 человек были фиктивно поставлены на миграционный учет по месту пребывания от имени разных юридических лиц, которые не были расположены по заявленным адресам.

"За совершение указанных преступных деяний обвиняемые получили взятку на общую сумму свыше 6 миллионов рублей", – говорится в сообщении.

Сложность расследования дела была обусловлена давностью рассматриваемых событий и усилиями, которые фигуранты приложили для сокрытия своих действий. Кроме того, обвиняемые ранее работали в правоохранительных органах и были знакомы с методами проведения оперативно-разыскных мероприятий и действиями следователей.

Чтобы обеспечить исполнение приговора о взыскании штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий, суд арестовал имущество фигурантов, общая сумма которого превысила 7,5 миллиона рублей. В ходе расследования были проведены обыски, осмотр необходимой документации, а также допрос свидетелей. Это позволило следователям собрать доказательства причастности указанных лиц к совершенным преступлениям.

К настоящему моменту уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Ранее правоохранители задержали шесть граждан из Волгоградской области и Московского региона за незаконную легализацию более 1 тысячи человек. Бизнес организовал предприниматель, который до этого уже был судим за преступление в сфере миграции.

С другими задержанными он зарегистрировал коммерческие компании, выдав их за агентства по подбору персонала. Фигуранты заключали фиктивные гражданско-правовые и трудовые договоры с гражданами среднеазиатских республик, тем самым продлевая сроки пребывания последних в РФ.

