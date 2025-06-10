Суд арестовал гражданина РФ, подозреваемого в подготовке теракта на Кубани

Фото: 123RF/grigorenko

Суд арестовал гражданина РФ, которого подозревают в подготовке теракта в Краснодарском крае. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ РФ по региону.

Фигуранта арестовали на 2 месяца.

О задержании 22-летнего мужчины стало известно 10 июня. Злоумышленник, действуя по указанию Украины, собирался забрать из тайника самодельное взрывное устройство общей массой 2,5 килограмма и заложить бомбу на объекте энергетики региона.

Также в обязанности злоумышленника входил сбор различной информации на территории России, включая отслеживание перемещений военных кораблей Черноморского флота и фотографирование военных объектов.

На него завели дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 ("Приготовление к теракту") и части 1 статьи 30, части 3 статьи 222.1 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств") УК РФ. Мужчина признал свою вину.

