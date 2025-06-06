ТАСС: американец Татер выписался из московской психбольницы и покинул территорию РФ

06 июня, 15:58Происшествия
Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"
Гражданин Соединенных Штатов Джозеф Татер, напавший на полицейского в одной из гостиниц Москвы прошлым летом, выписался из столичной психиатрической клинической больницы и покинул территорию России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
"Татеру каким-то образом удалось выйти из медицинского учреждения, куда он был отправлен по решению Мещанского суда Москвы на принудительное лечение", – рассказал собеседник агентства.
По его словам, в данный момент местонахождение Татера неизвестно.
В медицинских кругах также подтвердили выписку американца. Там отметили, что у больницы "не было оснований его держать в клинике", в связи с чем Татер был выписан на амбулаторное лечение.
Американца арестовали в августе 2024 года. Татер устроил дебош при заселении в гостиницу в Мещанском районе столицы после того, как ему отказали в регистрации из-за отсутствия миграционной карты. Представители отеля вызвали полицию, после прибытия правоохранителей американец ударил одного из них.
Суд дважды продлевал Татеру срок ареста. Медики выявили у него психическое расстройство в ходе следственных мероприятий. В результате он был принудительно госпитализирован. При этом защита американца настаивала на его вменяемости, а также заявляла о непризнании им вины.
Сам Татер рассказывал, что приехал в страну за политическим убежищем из-за преследований со стороны ЦРУ.