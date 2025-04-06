Американец Татер принудительно госпитализирован с психическим расстройством в Москве

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Суд в Москве удовлетворил просьбу врачей клинической больницы имени Н. А. Алексеева о принудительной госпитализации в психиатрическую клинику гражданина США Джозефа Татера, который проходит обвиняемым под делу о нападении на столичного полицейского после скандала в отеле Radisson.

Медики выявили у него психическое расстройство 15 марта в ходе следственных мероприятий, передает ТАСС со ссылкой на материалы дела. В частности, Татер проявлял напряженность и импульсивность, а также высказывал бредовые идеи и отношения, говорил о преследовании и воздействии особого значения. При этом у фигуранта отсутствовала критика к своему состоянию.

"Комиссия пришла к выводу о госпитализации Татера Джозефа в соответствии с п. "в" ст. 29 Закона РФ от 02.07.1992 N 3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании", – говорится в следственных документах.

Уточняется, что стационарная судебно-психиатрическая экспертиза проводилась в Национальном медицинском исследовательском центре имени В. П. Сербского.

Американца арестовали в августе 2024 года. С того момента суд дважды продлевал ему срок ареста.

Татер устроил дебош при заселении в гостиницу в Мещанском районе столицы после того, как ему отказали в регистрации из-за отсутствия миграционной карты. Представители отеля вызвали полицию, после прибытия правоохранителей американец ударил одного из них.

Сам Татер рассказывал, что приехал в страну за политическим убежищем из-за преследований со стороны ЦРУ. Кроме того, он не признал вину. Адвокат американца сообщил, что до ареста его подопечный находился в стране на законных основаниях – у него была виза.

