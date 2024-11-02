ТАСС: сотрудничавший с РФ американец Мартиндэйл передавал координаты военных объектов ВСУ

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Американец Дэниэл Мартиндэйл, находившийся на Украине с 11 февраля 2022 года, в течение двух лет передавал российской стороне координаты украинских военных объектов, передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Отмечается, что гражданин США инициативно установил связь с российскими силовыми ведомствами.

"Полученная от него информация неоднократно использовалась для нанесения огневого поражения инфраструктуре, технике и личному составу ВСУ", – подчеркнули в силовых структурах.

27 октября текущего года российские военнослужащие, которые выполняли боевые задачи возле села Богоявленка, вывели Мартиндэйла из зоны боевых действий, после чего доставили в Донецк.

Ранее американец Джозеф Татер, задержанный в России за нападение на полицейского, заявил в суде, что приехал в страну за политическим убежищем из-за преследований со стороны ЦРУ.

Во время заседания обвиняемый также заявил об отказе от американского гражданства и попросил уйти из суда двух представителей посольства, отметив, что больше не считает себя гражданином США.