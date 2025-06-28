Владимир Путин поздравил выпускников школ с началом нового этапа жизни

Владимир Путин обратился к выпускникам российских школ с напутственными словами и поздравил их со вступлением во взрослую жизнь. Президент пожелал молодежи верить в себя, подчеркнув, что личный успех приобретает особый смысл, когда труд приносит пользу людям и необходим родной стране.

Глава государства отметил, что сегодня перед молодыми людьми открыты самые широкие возможности для самореализации. По словам Путина, это дает шанс понять свое предназначение, сделать правильный выбор и найти дело по душе.

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