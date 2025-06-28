Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 июня, 09:15

Общество

Владимир Путин поздравил выпускников школ с началом нового этапа жизни

Владимир Путин поздравил выпускников школ с началом нового этапа жизни

Путин заявил о готовности к новому раунду переговоров с Киевом

Песков сообщил, что Москва поддерживает посредническую роль США в украинском конфликте

Путин подписал закон о создании национального цифрового сервиса

Путин подписал указ о вручении государственных наград

Песков заявил, что РФ изначально выступала за мирное урегулирование на Ближнем Востоке

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прилетел в Москву на встречу с Владимиром Путиным

Путин встретился с авторами и редакторами учебников истории

Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби

Владимир Путин перечислил экономические итоги и задачи России на ПМЭФ

Владимир Путин обратился к выпускникам российских школ с напутственными словами и поздравил их со вступлением во взрослую жизнь. Президент пожелал молодежи верить в себя, подчеркнув, что личный успех приобретает особый смысл, когда труд приносит пользу людям и необходим родной стране.

Глава государства отметил, что сегодня перед молодыми людьми открыты самые широкие возможности для самореализации. По словам Путина, это дает шанс понять свое предназначение, сделать правильный выбор и найти дело по душе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьобществовидеоДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика