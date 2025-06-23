Nour News: Иран атаковал весь Израиль ракетами и БПЛА-камикадзе

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Иран атаковал ракетами и БПЛА-камикадзе всю территорию Израиля с севера на юг. Об этом сообщает RT со ссылкой на Nour News.

Отмечается, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) изменил тактику обстрелов Тель-Авива и Хайфы и нацелился на многочисленные объекты оккупированных территорий.

Предварительно, Иран ударил по северной части Хайфы, Тель-Авиву, Ашкелону, Акко и Ашдоду, а также Цфату, Лахишу и Бейсану.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло 13 июня, когда Израиль атаковал военные объекты Ирана. В ответ Исламская Республика ударила по территории еврейского государства.

В ночь на 22 июня США ударили по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. По словам американского лидера Дональда Трампа, военные полностью уничтожили предприятия по обогащению урана.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху поблагодарил главу Белого дома и отметил, что это обязательно изменит историю.

Израиль продолжает ежедневно наносить по Ирану удары. На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке Владимир Путин встретился с главой МИД Исламской Республики Аббасом Аракчи.