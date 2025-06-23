Песков: Трамп не сообщал Путину о намерениях нанести удар по Ирану

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и президент США Дональд Трамп неоднократно обсуждали тему ирано-израильского конфликта в своих последних разговорах, однако американский лидер не уведомлял российского коллегу о намерениях нанести удар по Исламской Республике. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он уточнил, что в ходе общения между главами государств со стороны России озвучивались определенные предложения.

Российская сторона выражает глубокое сожаление из-за расширения числа участников конфликта на Ближнем Востоке и осуждает американские удары по Ирану, указал Песков. При этом радиационная опасность в результате атаки по ядерным объектам нуждается в оценке, добавил он.

"Хотя мы слышали заявления из МАГАТЭ, что сейчас каких-либо признаков радиационного загрязнения нет. <...> Это все вопросы, которые не могут не вызывать справедливой обеспокоенности", – резюмировал пресс-секретарь российского президента.

В ночь на 22 июня Соединенные Штаты ударили по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. По словам Трампа, американские военные полностью уничтожили предприятия по обогащению урана.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху поблагодарил главу Белого дома за это и отметил, что авиаудары по иранским целям обязательно изменят историю.

При этом в Иране сообщили, что агрессия со стороны США "развязала руки". Начальник Генштаба Вооруженых сил Исламской Республики генерал-лейтенант Абдулрахим Мусави сказал, что Тегеран вправе принять ответные меры против интересов Вашингтона и американских военных объектов.