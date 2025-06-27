Сергей Собянин поздравил московских школьников с выпускным

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин поздравил школьников с выпускным, заявив, что на празднике собрались более 70 тысяч одиннадцатиклассников и 115 тысяч девятиклассников.



"Ребята, поздравляю вас с этим важным событием! Наступает новая, взрослая жизнь, открывается невероятное количество возможностей. Идите вперед смело, вы – будущее нашей страны и гордость", – написал он в своем телеграм-канале.



Мэр столицы обратил внимание на результаты в этом учебном году. По словам Собянина, более 780 выпускников 11-х классов стали победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников.



"Экзамены уже позади, теперь перед вами – выбор специальности и поступление. Около 19 тысяч юных москвичей окончили предпрофессиональные классы, и многие из них уже точно знают, с каким направлением хотят связать свою жизнь", – указал градоначальник.

Он добавил, что впервые выпускной проходит на ВДНХ, где на сцену выйдут свыше 50 исполнителей, которых школьники выбирали сами.

Темой вечера является "Код поколения". По задумке организаторов каждый выпускник должен почувствовать, что праздник сделан именно для него. На территории главной выставки страны участников ждет 15 площадок по интересам. Любители спорта смогут потренироваться под динамичные диджей-сеты, а геймеры – провести время за компьютерными играми.

Центральной локацией праздника станет большая сцена, на которой в течение вечера выступят Shaman, Татьяна Куртукова, Amirchik, группы Dabro, The Hatters и Gayazovs Brothers.

