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20 июня, 23:15

Экономика

Путин назвал важнейшую задачу на 2025 год

Путин назвал важнейшую задачу на 2025 год

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Важнейшая задача на 2025 год – переход экономики России на сбалансированный рост с умеренной инфляцией и низкой безработицей. Такую цель в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвал Владимир Путин.

По словам президента, несмотря на сложный внешний фон, в последние годы российская экономика росла быстрее, чем в среднем по миру. Вклад сырьевой составляющей в экономику РФ уже не является определяющим, добавил глава государства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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