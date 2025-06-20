Путин назвал важнейшую задачу на 2025 год

Важнейшая задача на 2025 год – переход экономики России на сбалансированный рост с умеренной инфляцией и низкой безработицей. Такую цель в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвал Владимир Путин.

По словам президента, несмотря на сложный внешний фон, в последние годы российская экономика росла быстрее, чем в среднем по миру. Вклад сырьевой составляющей в экономику РФ уже не является определяющим, добавил глава государства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

