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20 июня, 18:15

Происшествия

Иран привел в действие систему ПВО в Бушере

Иран привел в действие систему ПВО в Бушере

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Средства ПВО Ирана привели в действие над городом Бушер. Там находится АЭС, на которой работают российские специалисты. Ранее иранские военные заявили, что атаковали Израиль сверхтяжелыми ракетами.

Число жертв и пострадавших растет с обеих сторон. Минздрав Ирана сообщил о ракетной атаке Израиля на больницу в Тегеране 20 июня, а на юге Израиля травмы в результате обстрела получили 6 человек. Там снаряд упал рядом с офисом Microsoft и жилыми многоэтажками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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