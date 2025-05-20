Эксперт Тихомиров: первая волна грибов в Подмосковье сойдет к концу мая

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Белые грибы и маслята уже можно собирать в сосновых лесах на востоке Московской области. Об этом Москве 24 рассказал автор научно-популярного канала о грибах Дмитрий Тихомиров.

Ранее в соцсетях жители Рязанской области поделились фотографиями корзин, доверху наполненных белыми грибами и маслятами. По словам Тихомирова, в этом нет никакой аномалии: такой урожай можно собирать каждый май и в Подмосковье. Однако если обычно сезон "тихой охоты" начинается в районе 25-го числа, то в 2025 году из-за погоды сроки сдвинулись примерно на неделю раньше.

"Сначала было похолодание, а потом резко пошли дожди. Это отличные условия для того, чтобы грибница активизировалась и начала выращивать плодовые тела", – пояснил эксперт.





Дмитрий Тихомиров автор научно-популярного канала о грибах Отправляться за грибами сейчас лучше на восток Московской области, в сторону поселка Белоомут, который находится примерно в 150 километрах от столицы. Искать нужно в сосновых лесах: маслята растут рядом с молодыми деревьями, а боровики – у подножья старых.

Однако эксперт предупредил, что первая волна грибов сойдет уже к концу мая.

"Когда начнется следующая, сказать пока сложно. Если будет жарко, в июне грибов может вовсе не быть. Тогда они появятся только в июле или августе, но при условии, что пройдут дожди", – отметил Тихомиров.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала, что гриб является низкокалорийным продуктом, который надолго обеспечивает чувство сытости. К тому же многие из них содержат много витамина D, отвечающий за костную систему, настроение и иммунитет.

