Эксперт Тихомиров: первая волна грибов в Подмосковье сойдет к концу мая

20 мая, 13:22Общество
Фото: depositphotos/BalaguR
Белые грибы и маслята уже можно собирать в сосновых лесах на востоке Московской области. Об этом Москве 24 рассказал автор научно-популярного канала о грибах Дмитрий Тихомиров.
Ранее в соцсетях жители Рязанской области поделились фотографиями корзин, доверху наполненных белыми грибами и маслятами. По словам Тихомирова, в этом нет никакой аномалии: такой урожай можно собирать каждый май и в Подмосковье. Однако если обычно сезон "тихой охоты" начинается в районе 25-го числа, то в 2025 году из-за погоды сроки сдвинулись примерно на неделю раньше.
"Сначала было похолодание, а потом резко пошли дожди. Это отличные условия для того, чтобы грибница активизировалась и начала выращивать плодовые тела", – пояснил эксперт.
Однако эксперт предупредил, что первая волна грибов сойдет уже к концу мая.
"Когда начнется следующая, сказать пока сложно. Если будет жарко, в июне грибов может вовсе не быть. Тогда они появятся только в июле или августе, но при условии, что пройдут дожди", – отметил Тихомиров.
Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала, что гриб является низкокалорийным продуктом, который надолго обеспечивает чувство сытости. К тому же многие из них содержат много витамина D, отвечающий за костную систему, настроение и иммунитет.